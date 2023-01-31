اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:31 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد يوجه بتخصيص منشآت حكومية سيتم إخلائها كمقر لجامعة الأزهر

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:10 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بتخصيص منشآت حكومية سيتم إخلائها كمقر لجامعة الأزهر جانب من الجولة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه فى إطار خطة المحافظة لاستغلال مبانى المديريات والجهات الحكومية المنتقلة لمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن بعد افتتاحه. وبالتزامن مع توجهات الدولة نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد المتاحة، حيث تمت الموافقة على إنشاء فرع الجامعة بمدينة الخارجة بدلًا من المقترح السابق لإنشاءه بمدينة الداخلة؛ لسرعة افتتاح الفرع وتقليل الإغتراب؛ تيسيرًا على الطلاب لحين توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع فى افتتاح فروع للجامعة بالمراكز. 

 

وفى سياق آخر تفقد محافظ الوادى الجديد، مصنع تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج السماد العضوى بالطريق الدائرى بالخارجة، يرافقه المهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد، حيث أشاد المحافظ بمنظومة العمل داخل المصنع للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية واستخدامها فى تصنيع الفحم بالإضافة إلى خط إنتاج الأسمدة الفوسفاتية.

 

من ناحية أخرى، وجه الزملوط بتنظيم عملية تموين السيارات بالغاز الطبيعى بالمحطة المؤقتة على مدار اليوم، لحين الإنتهاء من إنشاء المحطة الدائمة؛ لمنع تكدس السيارات والتيسير على السائقين فى الحصول على الخدمة، وذلك خلال متابعته لسير العمل بمحطة تموين السيارات.

 

كما تابع محافظ الوادى الجديد، أعمال إنشاء مقر نادى الهجن شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد والتنفيذيين المعنيين. 

 

وأوضح المحافظ أن النادى سيتم إقامته وفقًا لأحدث مواصفات أندية الهجن، ويشمل منصة مشاهدة ومضمار دولى بطول 5 كم وطرق خدمية للمتسابقين والإعلاميين ومنطقة استراحات على الطراز البيئى ووحدة بيطرية؛ لتشجيع ودعم هذه الرياضة التراثية، موجهًا بسرعة تمهيد منطقة المضمار والطرق المؤدية لموقع النادى لاختيار أنسب المسارات.


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