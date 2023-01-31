محافظ الوادى الجديد ينعى وفاة أسرة من 5 أشخاص فى حادث سير مروع.. صور

نعى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وفاة موظف بإدارة الشئون القانونية بقطاع تعليم الداخلة وزوجته الموظفة بإدارة شئون البيئة وأبنائهم الثلاثة والذين توفوا فى حادث سير مروع على طريق الفرافرة الواحات البحريه داعيا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وكان لقى 5 أفراد من أسرة واحدة من الوادى الجديد مصرعهم ونجا إبن وحيد من الأسرة فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى على طريق الواحات البحرية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى أم المصريين بالقاهرة وتوفوا أثناء تقديم الإسعافات الطبيه لهم.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث سير بالقرب من الواحات البحرية، أسفر عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة ونجاة ابن وحيد فى الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب الوحيد لمستشفى أم المصريين بالقاهرة لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأسفر عن الحادث تفحم السيارة ومصرع كلٍ من حمدى على حسين موظف بالشؤون القانونية بالإدارة التعليمية بالداخلة 50 عاما، وزوجته عفاف صابر 46 عاما، وأبنائه عمر 16 عاما، وفاطمة 13 عاما، وتسنيم حمدى 14شهر، والمصاب الوحيد فى الحادث هو على حمدى 18 عاما، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكان شخصان لقيا مصرعهما، فيما أصيب 3 آخرون فى حادث مرورى، أمس الاثنين، بمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين ومصابين فى حادث مرورى لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة ملاكى بطريق " الفرافرة – ديروط" بمنطقة الكيلو 40 من الطريق أسفر عن وفاة كل من أحمد إبراهيم محمد، 30 عًاما، مقيم بنى سويف، أحمد محمد عبد الجواد، 37 عامًا ومقيم قرية الكفاح بمركز الفرافرة وإصابة كل من ياسر ربيع محمد 19عامًا، ومقيم بنى سويف على محمد صدقى 18عامًا، ومقيم بنى سويف أمير مصطفى الصاوى 38عامًا ومقيم القاهرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفيين والمصابين لمستشفى الفرافرة المركزى لتلقى العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.