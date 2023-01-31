محافظ المنوفية يأمر بتشكيل لجنة لتقييم مستوى النظافة بفيشا الكبرى وكفر فيشا

المنوفية - محمد فتحى

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بتشكيل لجنة فورية للمرور الميدانى على قريتى فيشا الكبرى وكفر فيشا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للمعاينة على الطبيعة وإعداد تقرير بشان مستوى النظافة بالقرية، لاتخاذ اللازم تجاه مسئولى شركة النظافة، وذلك عقب تكرار الشكوى من مستوى النظافة والشركة المسند إليها الأعمال بالقرية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

كما تضمن اللقاء عدد من الطلبات والشكاوى تنوعت بين طلب مواطن بناحية جروان مركز الباجور يلتمس استصدار رخصة جديدة لمنزله الذى تعرض للانهيار وصدر له قرار هدام، وقد أحال المحافظ طلبه إلى المستشار القانونى لإبداء الرأى، كما كلف المحافظ مدير مديرية الصحة باتخاذ اللازم تجاه طلب باحثة شئون إدارية بالإدارة الطبية بتلا تلتمس نقلها إلى الوحدة الصحية بكفر الشيخ شحاتة محل إقامتها مراعاة لظروفها الصحية الصعبة.

ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة عدد من الشكاوى منها شكوى مواطن بناحية جزى يتضرر من تعدى أحد الجيران على الطريق العام ومنعه من توصيل مرفق المياه إلى منزله، وشكوى مواطن بناحية كفر طنبدى يتضرر من المقترح الخاص بإنشاء ملعب نجيل صناعى وإقامة مبنى إدارى بمنطقة أبو ليفة بزمام القرية، وذلك لوقوعه داخل كتلة سكنية مما يعيق حركة الأهالى فى تلك المنطقة، والعرض عليه لاتخاذ اللازم، كما وجه المحافظ بإعداد بحث اجتماعى لمواطنة بناحية قويسنا تعول 4 أطفال بمراحل تعليمية مختلفة وتحتاج إلى مساعدة مالية لبيان مدى استحقاقها من عدمه.