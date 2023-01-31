محافظ الغربية يتابع إخلاء الديوان العام استعدادا لبدء التدريب العملى صقر111

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، صباح اليوم، التدريب العملي لإخلاء ديوان عام محافظة الغربية، وذلك في إطار الاستعداد والتجهيز لإجراء التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 111 مطلع الأسبوع القادم.

وأوضح رحمي أن التدريب يتضمن في إجراءاته قيام المؤسسات الحكومية بمحاكاة لعملية الإخلاء ومواجهة الأزمات والكوارث المحتملة وذلك بهدف تجنب حدوثها والسيطرة عليها حال حدوثها بجانب الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة.

وكان قد تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استعدادات حي ثان طنطا لإقامة معرض "أهلا رمضان"، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمنطقة كورنيش الغفران، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان.

وأشاد المحافظ بتوفير العديد من السلع الغذائية اللازمة للأسرة المصرية خلال شهر رمضان داخل المعرض، موجهاً بالتوسع في توفير كافة السلع قبيل الافتتاح بأسعار مخفضة وخاصة السلع الأساسية مثل (الزيت، السمن، السكر، الأرز، اللحوم، الدقيق، المكرونة، الخضروات والفواكه، البيض ومنتجات الألبان)، لافتا إلى ضرورة التنسيق التام بين مديرية التموين وجميع الجهات المعنية لإقامة تلك المعارض واستمرارها حتى نهاية الشهر الكريم.