محافظ الغربية يفتتح معرضى "أهلا رمضان" بكفر الزيات وبسيون.. صور

الغربية محمد طارق

افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، صباح اليوم، معرضي أهلا رمضان بكفر الزيات وبسيون، وأكد خلال الافتتاح على زيادة المنتجات مع الحرص على عدم وجود نواقص بالمعارض، زيادة جميع أنواع الخضروات بالمعارض مع مراعاة المقارنة بين الأسعار مع المعارض الأخرى ومع الأسعار بالخارج لجذب المزيد من المواطنين، زيادة توفير منتجات ياميش رمضان، بالإضافة إلى توفير منتجات لحوم أكثر.

وأشاد رحمي بتنوع السلع الغذائية المقدمة بالمعرض من حبوب، منتجات الألبان، الجبن، اللحوم، الدواجن، والأسماك، العصائر، المنتجات المثلجة والطازجة، كما أشاد المحافظ بجودة المنتجات وتنوعها كونها تغطي كافة الأذواق ومتطلبات المواطنين وكذلك أسعار السلع المعتدلة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق والتي تعد أهم أهداف هذه المعارض.

يذكر أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض الجاري فتحها بمراكز ومدن المحافظة لتوفير سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة، حيث افتتح عدد من المعارض في السنطة، قطور، المحلة وسمنود.

رافق المحافظ خلال الجولة عادل داود رئيس مركز ومدينة كفرالزيات و اسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.