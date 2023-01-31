محافظ الدقهلية يدشن مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ مواطنون ضد الغلاء

الدقهلية : محمد الحبشى

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بتدشين مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ جمعية مواطنون ضد الغلاء بنطاق المحافظة لتصبح 140 جنيها للكيلو.

جاء ذلك بحضور السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، ومحمود العسقلاني رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء، ووائل السنوسي مدير فرع الجمعيه بالدقهلية ومسئول المنافذ.

وتفقد محافظ الدقهلية المنفذ الرئيسي لبيع اللحوم أمام أستاد المنصورة، وألتقى بالمواطنين واستمع الي آرائهم ومدى رضائهم عن الأسعار المقررة، وأبدوا سعادتهم بهذه المبادرة.

وأكد " مختار" علي أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين كافة الفئات والقطاعات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وأكد المحافظ الدقهلية على أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة على توفير كافة احتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية من خلال التعاون المستمر مع كافة أجهزة الدولة.

وكلف "مختار" وكيل وزارة التموين بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة استعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.