محافظ الدقهلية يحيل 45 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 45 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن طلخا ونبروه ومنية النصر، وميت غمر ودكرنس، ومحلة دمنه وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 10 محاضر نقص وزن، و7 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و3 محاضر تصرف في دقيق (بكمية قدرها30 شيكارة )، و1 محضر عدم إعطاء بون صرف، و6 محاضر غش وتدليس، و4 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسميه ( تاجر تموينى)، و4 محاضر عمل اكازيون بدون تصريح، و3 محاضر مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181لسنة 2018، و3 محاضر سلع مجهولة المصدر، و2محضر تصرف في سلع تموينية، و1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و1محضر عدم الاعلان عن أسعار المقررات التموينية، تم التحفظ علي 750 كجم فلفل احمر مطحون، و20 كجم كمون 2250كجم أرز ابيض و2000 كجم عدس اصفر، و6 طن ذرة صفراء و3 كراتين مكسبات طعم وزن750 كجم وتم إعدام 500كجم جبنه رومى و250 كجم زيت طعام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء.. حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بنطاق حي غرب المنصورة باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس الحي وفي مركز ومدينة ميت غمر باشراف ومتابعة اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة، وفي مركز ومدينة دكرنس باشراف الدكتورة آمال بركات رئيس المركز والمدينة، وفي مركز ومدينة طلخا باشراف محمد امين رئيس المركز والمدينة، وفي مركز ومدينة بلقاس باشراف ومتابعة اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة، وفي مدينة محلة دمنه باشراف ومتابعة احمد حمدي رئيس المدينة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.