محافظ الدقهلية: رفع 295 طن قمامة و50 طن أتربة من شوارع وميادين المنصورة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة، وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة، بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وقال "مختار" إنه تم رفع 295 طن قمامة و50 أتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية بمشاركة 92 معدة تابعة لجهاز نظافة وتجميل المنصورة.

ومن جانبه، أوضح المحاسب نادر محي الدين رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه قد استمر التنسيق مع كل من رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، والمحاسب سيد النخيلي رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي، من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية، واستمر العمل علي مدار ثلاث ورديات وقد شمل المرور شارع الجيش والمشاية وشارع الثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة وشارع بورسعيد، وكلية آداب والجامعة وعبد السلام عارف، وكوبري سندوب وشارع العبور وسندوب، والمجزر وميدان الشيخ حسانين وجديلة وعزبة الشال، وتوريل وقناة السويس وسعد زغلول وشارع النجار.

كما تم كنس الشوارع المشار اليها ورفع الأتربة منها، كما شملت الاعمال غسيل البلدورات والأرصفة بطول المشاية والجيش وكوبري المرور كما تم ايضا دهان كوبري عبد السلام عارف وفي مجال التشجير والتجميل تم تهذيب الأشجار بجوار المجالس الطبية بشارع المستشفي العام وتم رفع كفاءة الحدائق وتقليم الجيلة، وتم رفع المخلفات بعد تهذيب الأشجار والمساحات الخضراء من شارع بورسعيد والمستشفي العام وفي مجال الإنارة العامة تم مراجعة الخلايا والأعمدة وتدعيم الإنارة بشارع الجيش والنصب التذكاري وشارع عبد المنعم رياض، وتم كذلك رفع كفاءة بيارات تصريف الأمطار بعدد من الشوارع وأيضا رفع كفاءة معدات وسيارات الكسح بالحملة المكانيكية بالجهاز تحسبا لأية ظروف طارئة وقد استمرت أعمال الحملات حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وقد شارك في الحملات سيارات نقل قلاب حمولة مابين 5و10و20طن ومكابس و4 لودرات بوكيت و2 لودر كبير و2 سيارة كهرباء و6 سيارات نصف طن و2 سيارة مياة لري الجزر الوسطي والحدائق 3 سيارات مكنسية.

وأكد "المحافظ " علي المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.