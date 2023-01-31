محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية.. صور وفيديو

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، محيط منطقة الطابية التاريخية، والتى وصلت إلى 80% فى المرحلة الأولى، ومخطط إنهائه بنهاية أبريل المقبل، فى إطار الرؤية الشاملة لتنفيذ مشروعات تطوير وتجميل الشوارع والمناطق السكنية الداخلية، بالتوازى مع واجهة المدينة.

واستمع المحافظ، لمعدلات تنفيذ المشروع من مهندسى الموقع، ويشمل إنشاء بوابة رئيسية، و4 بوابات فرعية، وأسوار، بجانب تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء المحيطة بمسجد بدر، بالإضافة إلى توسعة الشوارع المحيطة سواء الرئيسية أو الجانبية لخلق ساحات انتظار مخططة للقضاء على الاختناق المرورى بوسط المدينة، فضلاً عن فتح محور مرورى جديد يربط منطقة بشير بك بالحدادين.

وأثناء تفقده لمكونات المشروع، أكد محافظ أسوان، أهمية إقامة دار للمناسبات يتواكب تصميمها مع نفس تصميمات هذا المسجد العريق ليفتح خدماته لأهالى المناطق السكنية المحيطة بالطابية، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستتم من خلال التعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى لتطوير وتجميل وتشجير اللاند سكيب لربوة الطابية لتحويلها إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى و ترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى تشمل مسطحات خضراء وأشجار ظل ونوافير مضاءه وبرجولات ومشايات ودار مناسبات.

وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بالإسراع بتنفيذ أعمال إعادة الشىء لأصله فى عدد من الشوارع الرئيسية والداخلية للقضاء على ظاهرة الحفر الناتجة من أعمال الصيانة، وإحلال وتجديد البنية التحتية من خلال مديرية الطرق التابعة للمحافظة.

وخلال جولته، اطمئن المحافظ على معدلات تنفيذ مشروعات الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان من خلال لقاءه باللواء نهاد فاروق رئيس قطاع جنوب الصعيد بالجهاز حيث تم استعراض نسب تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى " حياة كريمة " داخل مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة والتى يساهم الجهاز فى تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية وتتضمن إنشاء 62 مجمع خدمى وزراعى تتراوح نسب تنفيذهم بين 98 % إلى 92%، بجانب العديد من المشروعات الأخرى.

وطالب المحافظ، بالإسراع فى معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى والتى من بينها مشروع " ممشى أهل مصر " والذى يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريق الكورنيش الجديد بطول 9 كم والذى تم إنهاء 40% منه، بجانب تنفيذ 75% من مشروع إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم وبتكلفة 600 مليون جنيه، علاوة على إنهاء أكثر من 95% من مشروع إعادة تأهيل نفق السد العالى شرق بتكلفة 11.2 مليون جنيه .



جانب من تنفيذ المشروع



محافظ أسوان خلال زيارته المشروع



معلومات المشروع