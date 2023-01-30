محافظ أسوان: القيادات المحلية الجديدة سيتم اختيارها بعيداً عن المجاملات

ترأس اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماع لجنة القيادات لتقيم المتقدمين لشغل وظيفة نواب رؤساء المراكز والمدن، والذى وصل عددهم إلى 59 متقدما بعد الإعلان عنها وجارى إجراء المقابلات الشخصية المباشرة مع المتقدمين على مدار 3 أيام لإختيار أفضل العناصر لشغل هذه الوظيفة وفقاً لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مسبقاً، وذلك لإختيار الأكفأ والأنسب منهم للإرتقاء بمنظومة العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى، ووفقًا لرؤية مصر 2030.

وكشف محافظ أسوان، عن أن القيادات المحلية الجديدة سيتم إختيارها بعيداً عن المجاملات بلجنة متميزة ومحايدة ضمت المتخصصين، علاوة على التأكد من توافر صفات النزاهة والالتزام الإداري والشخصي من خلال الجهات الرقابية والأمنية ، لافتاً إلى أن هذه التغييرات تستهدف تنشيط العمل الميدانى ليل نهار والتعامل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ليساهم ذلك في تحسين مستوى معيشتهم، وهو الذي يتوازى مع محاربة الفساد الإداري بوجوه جديدة.

وأشار اللواء عطية، إلى أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية مكثفة للقيادات الجديدة يحاضر فيها المتخصصون وأصحاب الخبرات ، حتى تستطيع الإلمام بمهامهم، ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على النهوض بمحافظة أسوان في جميع المجالات، مؤكداً أن الإختيار تم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة وخاصة الإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.