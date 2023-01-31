محافظ أسوان: تنفيذ أكبر مشروع لرفع كفاءة شبكات الإطفاء بالسوق السياحى

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان عن تنفيذ أكبر مشروع لرفع كفاءة وتطوير شبكات الإطفاء والحريق الذاتى بالسوق السياحى القديم بعد الانتهاء من مشروع تطويره بطول 2400 متراً، شملت البرجولات الخشبية والبوابات والأرضيات وأماكن الانتظار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتجميل واجهات المحلات.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذى ترأسه محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، وأيضاً العقيد حازم حجاج، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى رؤساء ومديرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومركز ومدينة أسوان، والحماية المدنية والمشروعات.

وأشار المحافظ إلى أهمية الارتقاء بمنظومة مكافحة الحريق بالسوق السياحى لسرعة التدخل لمواجهة أى حرائق أو أزمات من أجل تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان للحركة السياحية الوافدة والزائرين والمواطنين، وخاصة فى ظل تنوع الأنشطة التجارية داخل السوق، لافتاً إلى أن مشروع الحريق الذاتى سيضم خزانات علوية وطلمبات وخطوط وشبكات بتكلفة تقديرية تصل إلى 5 ملايين جنيه لضمان زيادة قوة الضخ والاندفاع للمياه اللازمة لإطفاء أى حريق فى إطار حرص المحافظة على استثمار الدروس المستفادة والمواقف السابقة، والتى تطلبت ضرورة تنفيذ هذا المشروع.

ووجه اللواء عطية إلى ضرورة أن يتواكب ذلك مع دعم منظومة الإطفاء والحماية المدنية للجزر النيلية والمحميات الطبيعية وسط النيل الخالد من خلال لنشات الإطفاء الحديثة من أجل الحفاظ على هذه البانوراما الجمالية التى تشتهر بها أسوان ، وتعتبر ضمن أهم مقوماتها السياحية ، مطالباً بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإجراءات تقنين أوضاع المحال العامة ، وإصدار تراخيصها مراعاة للظروف الاقتصادية العالمية ، وللأحوال المعيشية لأصحابها ، وللعاملين فيها من خلال خفض الرسوم المقررة لتطبيق اشتراطات الحماية المدنية دون أى مغالاة.