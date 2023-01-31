اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:37 م
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محافظة القاهرة تستعد لافتتاح منافذ السلع المخفضة بروضة السيدة زينب وشارع بورسعيد

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:07 م
محافظة القاهرة تستعد لافتتاح منافذ السلع المخفضة بروضة السيدة زينب وشارع بورسعيد افتتاح أحد المنافذ
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وضع الاستعدادات النهائية لفتح عدة منافذ تخدم أهالي المنطقة برمتها ضمن سلسلة منافذ المواطن أولا، التي خطت المنطقة الجنوبية خطوات كبيرة بها من خلال فتح عدة منافذ مع التجهيز لفتح المزيد منها بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة. 
 
وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية والمعنية تكثف جهودها لتوفير المنافذ وإمدادها بالسلع والتي تباع بأسعار مخفضة بنسبه تتراوح ما بين 20 إلى 30٪ عن مثيلاتها في الأسواق لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين طوال الوقت، وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.
 
وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه جار حاليا وضع اللمسات النهائية لفتح أحدث منافذ البيع الثابتة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية بمنطقة السيدة زينب خاصة في ظل اختيار المواقع الحيوية للمنافذ والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين حيث يتم حاليا الاستعداد لفتح منفذ ميدان أبو الريش أمام روضة السيدة زينب بالإضافة إلى منفذ شارع بورسعيد بعد الانتهاء من جميع أعمال التجهيزات والعمل المتواصل على إمداد المنافذ بالمواد الغذائية والمنتجات اللازمة. 
 
ووجهت عبد المنعم، جميع الأجهزة التنفيذية بالإسراع للانتهاء من كل أعمال التجهيزات وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين المترددين على المنافذ نظرا للإقبال الكبير عليها خاصة في المنافذ التي تم افتتاحها من قبل بنطاق المنطقة وأحيائها حيث تم افتتاح منفذ الخزان بمدخل مدينة الأسمرات وشارع 9 بالمقطم ميدان العرب والحرية بالمعادى وأمام المسجد العظيم بزهراء المعادى بنطاق حي البساتين.
 
وجاري حاليا فتح عدة منافذ اخرى لتغطي أحياء المنطقة طبقا لخطتها إلى جانب الاستجابة لطلبات المواطنين ومنها منفذ شارع الوسط وميدان الساعة بالتبين و منفذ شارع محمد سيد أحمد بحلوان ومنفذ شارع حمودة بحدائق حلوان ومنفذ شارع العروبة بكورنيش المعصرة وأمام عمارات بيتشو لتزيد منافذ الجنوبية كل يوم للمساهمة الفعالة في خفض الأسعار و منع احتكار السلع والمنتجات الغذائية والتصدى لمختلف صور الغش التجاري من خلال الرقابة الصارمة والإعلان عن الأسعار وفقا لقائمة الأسعار الاسترشادية.

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القاهرة

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