اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محادثات فرنسية أسترالية لبحث إعادة ديناميكية العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:00 ص
محادثات فرنسية أسترالية لبحث إعادة ديناميكية العلاقات الثنائية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أ ش أ

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عقدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ووزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، الاثنين، اجتماعًا مشتركًا مع نظيريهما الأستراليين بيني وونج وريتشارد مارلز في مقر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس؛ لبحث إعادة العلاقات الثنائية الديناميكية، تقوم على الثقة والمصالح المشتركة، وفقًا للأولويات التي أقرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، خلال اجتماعهما في الأول من يوليو 2022، بحسب بيان للخارجية الفرنسية.

وأكد الوزراء على أهمية الشراكة الفرنسية الأسترالية القوية للحفاظ على النظام الدولي القائم على القانون والعمل معا للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ مستقرة ومزدهرة، حيث تحترم السيادة والقانون الدولي.

وأكد الوزراء مجددًا إدانتهم القاطعة للعملية العسكرية الروسية غير القانونية وغير الأخلاقية لأوكرانيا، داعين روسيا مرة أخرى إلى الانسحاب الفوري.

وأعادوا التأكيد على أن الانتهاكات الصارخة والمتكررة من قبل روسيا للمبادئ الأساسية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي الوصايا العشر في هلسنكي سوف تتطلب استجابة موحدة وحازمة حتى تتوقف.

وأعربت فرنسا وأستراليا عن تمسكهما المشترك بأمن أوكرانيا وعزمهما الثابت على مواصلة دعم أوكرانيا، وأعلن الوزراء عزمهم على تقديم الدعم لأوكرانيا، لا سيما من خلال تقديم ذخيرة عيار 155 ملم بشكل مشترك، حيث ستستفيد أوكرانيا من هذه المبادرة من حيث تكامل الصناعات الدفاعية المعنية.

 


محادثات فرنسية أسترالية

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