مجلس جامعة سوهاج يوافق على قبول طلاب الدمج التعليمى فى كلية الزراعة

ترأس الدكتور رئيس جامعة سوهاج، الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة رقم 189 لشهر يناير لعام 2023، بحضور الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وأستهل مجلس الجامعة جلسته، بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور أحمد عبد الله السماحى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون فرع سوهاج الأسبق، والذى وافته المنيه، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجلسة تضمنت عدة قرارات منها موافقة مجلس كلية الطب على الاشتراك فى مشروع التأمين الصحى، والذى يهدف إلى توفير جميع أنواع الدعم الطبى والمادى لمنسوبى الجامعة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.

كما أوضح رئيس الجامعة، أن المجلس وافق على قبول طلاب الدمج التعليمى الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية بكلية الزراعة عن طريق الكلية والجامعة مباشرة بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات، بشرط حصول الطالب على مجموع 70% من مجموع درجات دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية وذلك بعد اجتياز الكشف الطبى بالجامعة، والموافقة على إنشاء وحدة متابعة الخريجين بمرحلتى الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا بكلية التربية.

وأضاف عبد الخالق أن المجلس وافق على اقتراح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لإقامة مؤتمر "سوهاج وخطط التنمية الاقتصادية" بالتعاون مع جمعية أبناء سوهاج، وإقامة مسابقة" أفضل كلية صديقة للبيئة" على مستوى الجامعة وتخصيص جائزة لأول 3 كليات، بالإضافة إلى الموافقة على تنظيم الأسبوع البيئى السادس للجامعة فى الفترة من 5 إلى 9 مارس القادم، وتنظيم ملتقى التوظيف العاشر بكلية الزراعة يوم 8 مارس القادم، وإقامة مسابقة الجامعة لأفضل كلية من خلال تنفيذ أنشطة كل قطاع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه خلال المجلس قامت كلية العلوم بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون البحثى والإشراف المشترك مع كليات الطب، الصيدلة، الهندسة، الطب البيطرى، التكنولوجيا والتعليم لتعزيز التواصل بين الكليات لإظهار الإمكانيات البحثية وتبادل الخبرات.

وجدير بالذكر أن المجلس قد وافق على تعيين عدد 3 من أعضاء هيئة التدريس بكليتى الطب البشرى والتكنولوجيا و التعليم فى وظيفة أستاذ، و عدد 4 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والعلوم والهندسة فى وظيفة أستاذ مساعد، بالإضافة الى تعيين 6 أعضاء هيئة تدريس بكليتى الطب والاثار فى وظيفة مدرس، الى جانب منح درجة الدكتوراه لعدد 8 أعضاء هيئة تدريس بكليات الآداب، الطب، العلوم، الآثار والطب البيطرى، و منح درجة الماجستير لعدد 34 عضو هيئة التدريس بكليات التربية، العلوم، الطب البشرى، الآداب، التجارة، والتربية الرياضية، الزراعة، الآثار والطب البيطري.