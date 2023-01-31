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مؤلف كتاب "السيسى بونابرت مصر" يزور أهرامات الجيزة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 02:58 م
مؤلف كتاب "السيسى بونابرت مصر" يزور أهرامات الجيزة الكاتب والصحفي الفرنسي رولان لومبارد
كتب محمد أسعد

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استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، صباح اليوم، الكاتب والصحفي الفرنسي رولان لومباردي، رئيس تحرير موقع "ديالوج الفرنسي" ومؤلف كتاب "السيسي بونابرت مصر"، والوفد المرافق له من الكتاب والصحفيين المصريين، وذلك على هامش تواجده حاليًا في مصر لحضور ندوة عن كتابه بالدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2023.
 
وكان في استقباله والوفد المرافق له أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي اصطحبه والضيوف في جولة داخل المنطقة الأثرية، تضمنت زيارة الهرم الأكبر ومنطقتي البانوراما وأبو الهول، كما استمتع بتناول الغذاء بأحد المطاعم بمنطقة البانوراما، ورؤية التسع أهرامات الموجودة بالمنطقة.
 
وفي نهاية الزيارة، أعرب الكاتب رولان لومباردي عن سعادته بزيارة الأهرامات وانبهاره بما شاهده من عظمة بنائها وإعجاز نحت تمثال أبو الهول، كما حرص على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارته.
 
 
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وزارة السياحة والاثار

الأهرامات

أبو الهول



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