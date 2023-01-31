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للحفاظ على غابات الأمازون ..ألمانيا تمنح البرازيل مساعدات بـ 35 مليون يورو

الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:35 ص
للحفاظ على غابات الأمازون ..ألمانيا تمنح البرازيل مساعدات بـ 35 مليون يورو غابات الأمازون
فاطمة شوقى

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أعلنت ألمانيا منح البرازيل مساعدات مالية جديدة بقيمة 35 مليون يورو، لصندوق الأمازون لحماية الغابات ومشاريع الحفاظ على البيئة، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وقالت وزيرة التعاون الألمانية ، سفينيا شولتز ، إن ألمانيا تتوقع مساعدة مالية جديدة للبرازيل ، بعد اجتماعها في برازيليا مع وزيرة البيئة البرازيلية ، مارينا سيلفا.

وقال شولتز في مؤتمر صحفي مشترك "تلك العلاقة نجونا من سنوات صعبة ونريد الآن المساهمة بمعرفتنا وإتاحة الموارد"، و كان الاجتماع بين شولتز وسيلفا في العاصمة البرازيلية جزءًا من زيارة المستشار الألماني أولاف شولز ، الذي استقبله الرئيس لولا دا سيلفا في قصر بلانالتو الرئاسي.

واحتفل سيلفا وشولتز بالإفراج عن أموال ، أعلنت عنها برلين بالفعل ، بقيمة 35 مليون يورو لصندوق أمازون ، وهي الموارد التي سيتم تخصيصها لمشاريع الحفاظ على البيئة المجمدة منذ عام 2019، بسبب الرئيس السابق جايير بولسونارو.

وأوقفت ألمانيا ، إلى جانب النرويج ، تعاونهما في هذا الصندوق بسبب عدم التزام الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جاير بولسونارو بحماية غابات الأمازون المطيرة.

وتعتزم الدولة الأوروبية تخصيص ما مجموعه 200 مليون يورو للبرازيل في "تدابير التعاون" ، والتي تشمل ، بالإضافة إلى صندوق أمازون ، 31 مليون يورو لدول الأمازون البرازيلية من أجل "المشاريع"،  للحماية والاستخدام المستدام للغابات "، بالإضافة إلى قرض قيمته 80 مليون يورو  بمعدلات منخفضة للمزارعين لإعادة زراعة أراضيهم.

ومن التدابير الأخرى التي تم الإعلان عنها تقديم الدعم المالي لصندوق "ضامن كفاءة الطاقة" للشركات الصغيرة والمتوسطة ، ومشروعين "لسلسلة التوريد المستدامة" ، و "مشروع استشاري لتعزيز الطاقة المتجددة في الصناعة والنقل" وأخيراً تمويل مشروع إعادة تشجير المناطق المتدهورة".

وقال شولتز "البرازيل هي رئة العالم، و إذا كانت تعاني من مشاكل فعلينا جميعا أن نساعد"، من جانبه قال سيلفا إن ألمانيا مستعدة "للتعاون" مع البرازيل ، في كل من "زيادة الموارد لصندوق أمازون" و "فتح الأسواق أمام المنتجات المستدامة".

 

 


البرازيل

غابات الامازون

المانيا

رئة الارض

صندوق الامازون



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