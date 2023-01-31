لأول مرة.. أوروبا تنتج الكهرباء من الشمس والرياح أكثر من الغاز

فاطمة شوقى

انتجت دول الاتحاد الأوروبى المزيد من الكهرباء من المصادر المتجددة من الرياح والشمس أكثر من الغاز للمرة الأولى، حيث بلغ توليد الطاقة من الشمس والرياح 22% من نسبة توليد الكهرباء فى الاتحاد الأوروبى، يليه الغاز بنسبة 20% والفحم 16%.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن الزيادة فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على تعويض انخفاض توليد الطاقة من الطاقة المائية والنووية، واللتان ما زالتا مصدرى الطاقة الرائدين فى الاتحاد الأوروبى للكهرباء بنسبة 32%.

وكانت ألمانيا أكبر منتج للطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى الاتحاد الأوروبى بـ59 و126 تيراواط/ساعة على التوالى فى عام 2022، والثانية هى إسبانيا بـ33 تيراواط/ساعة من الطاقة الشمسية، و62 تيراواط/ساعة من طاقة الرياح.

وأشارت الصحيفة إلى أن 83% من هذه الطاقة "المختفية" جاءت من الخلايا الكهروضوئية وطاقة الرياح، لكن النسبة المتبقية كانت من أصل أحفورى، وكان يمكن أن يكون أسوأ بكثير" وأن المصادر الخضراء حالت دون استخدام أكبر للفحم. حتى فى إسبانيا، أنتجت محطات الطاقة الحرارية 57 %من الكهرباء أكثر مما كانت عليه فى عام 2021 (7.7 تيراواط ساعة بعد أن ساهمت بـ 4.9 تيراواط ساعة فى العام السابق).

وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الأوروبية لطالما اختارت استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتحل محل أكثر المصادر تلويثً، على عكس فرنسا - المعقل النووى لأوروبا - وألمانيا - التى كانت تؤمن بقوة بالغاز، على الأقل حتى أزمة الطاقة، تركز تحول الطاقة فى إسبانيا على هذه التقنيات، مع التركيز على الهيدروجين كبديل صديق للبيئة.