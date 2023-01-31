كيف تتعرف على علامات مرض الكبد الدهني؟

كتبت فاطمة خليل

مرض الكبد الدهني هو حالة تتراكم فيها الدهون في الكبد ، ويمكن أن يحدث بسبب زيادة الوزن، ويؤدي ارتفاع مستويات الدهون في الكبد إلى الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وله تأثير سلبي على الكلى أيضًا، لذلك من المهم للغاية تحديد أعراض المرض حتى تتمكن من الحصول على المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

علامات مرض الكبد الدهني

آلام في البطن

ألم البطن في الكبد الدهني يشبه الامتلاء أو الانسداد نحو الجانب الأيمن العلوي من المعدة يشعر المريض بالألم في الغالب في الجانب الأيمن العلوي من منطقة البطن.

في حين أن الألم هو ألم خفيف مستمر، فإنه أحيانًا ينطلق نحو منطقة البطن بأكملها في بعض الأحيان ، يظهر التورم أيضًا في المريض.

الغثيان

الغثيان والقيء والشعور بالمرض هي علامات نموذجية لمرض الكبد الدهني، حيث يشعر المريض بالمرض باستمرار بسبب آلام البطن وأيضًا بسبب فقدان الشهية في بعض الأحيان، كما يؤدي الضعف الشديد والإرهاق إلى الشعور بالغثيان.

فقدان الشهية

يعد فقدان الشهية علامة أخرى على الكبد الدهني والتي تتداخل مع العديد من المضاعفات الصحية الأخرى، ولكنها تساهم بشكل كبير في إضعاف الشخص، ونتيجة لذلك، هناك خسارة كبيرة في الوزن في الشخص مما يؤدي مرة أخرى إلى التعب الشديد لذا لا ينبغي تجاهل الوزن وفقدان الشهية.

علامات أخرى للكبد الدهنى

العلامات الشائعة الأخرى للكبد الدهني هي:

-صعوبة في التفكير أو الارتباك

-كدمات أو نزيف بسهولة

- اصفرار الجلد

ما هي عوامل الخطورة للإصابة بمرض الكبد الدهني؟

يتعرض الشخص لخطر متزايد من الإصابة بالكبد الدهني عندما يكون بدينًا، ومصابًا بداء السكري من النوع 2 ، ومقاوم للأنسولين ويعاني من مشاكل في الغدة الدرقية ، ويعاني من ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكوليسترول، كما أن العمر عامل خطر عندما تتجاوز الخمسين من العمر ، تصبح أكثر عرضة

كيف نتعامل مع مرض الكبد الدهني؟

يمكن أن يساعدك أسلوب الحياة الصحي في إدارة مرض الكبد الدهني. يجب الحفاظ على وزن الجسم تحت السيطرة لمنع الكبد الدهني ، ويجب على الشخص دائمًا تناول الأطعمة الموسمية في النظام الغذائي وتجنب تناول الأطعمة المصنعة ، فالنشاط البدني هو المفتاح لصحة الجسم 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني ضرورية لجسم الإنسان للحفاظ على لياقته.