اليوم السابع
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الخميس، 26 يناير 2023 06:06 م
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دراسة: الأوميجا 3 يساعد فى الحد من دهون الكبد والالتهابات

الخميس، 26 يناير 2023 05:00 م
دراسة: الأوميجا 3 يساعد فى الحد من دهون الكبد والالتهابات أوميجا 3
كتبت فاطمة ياسر

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 أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة لافال في كيبيك بكندا، أن زيادة إنتاج الأحماض الدهنية أوميجا 3 دون الاتصال المباشر بميكروبات الأمعاء، يحسن توازن الأنسولين وتوازن الجلوكوز  في الفئران البدينة.
 
نشرت هذه الدراسة في مجلة Function .، وأوضحت أن  أحماض أوميجا 3 الدهنية تعمل على تقليل رواسب الدهون في الكبد من خلال التفاعل مع ميكروبيوت الأمعاء أثناء عملية الهضم، ويؤدي زيادة محتوى الكبد من الأحماض الدهنية أوميجا 3 إلى زيادة مستويات الوسطاء المشتقة من أوميجا 3 ، والتي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تقليل تخزين الدهون في الكبد والالتهابات المزمنة.
 
وحول ذلك قالت الدكتورة أندريه ماريت المؤلف الرئيسي للدراسة، أنه كنا نحاول تحديد الدور الذي تلعبه جراثيم الأمعاء في تحسينات التمثيل الغذائي المرتبطة بالأحماض الدهنية أوميجا 3 ، مثل الجلوكوز في البلازما والأنسولين ، وصحة الأمعاء ووظائف الكبد.
 
فيتم تشخيص مرض الكبد الدهني بشكل متزايد وربطه بالأمراض المصاحبة مثل مرض السكري وأمراض القلب، و الهدف هو الحد من أمراض الكبد الدهنية والأمراض المصاحبة ذات الصلة عن طريق تقليل الالتهابات المزمنة وكمية رواسب الدهون في الكبد.
 

الأوميجا3

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