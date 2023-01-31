طوارئ فى الإسماعيلية بسبب الطقس السيئ

أعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، وذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية بشأن الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية.

أكد اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ علي رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق المحافظة، وتفعيل عمل غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ، بالتعاون والتنسيق مع غرف العمليات بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتعامل الفورى مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، تنفيذاً لتعليمات المحافظات وتم رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

على أن تكون غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ في حالة انعقاد دائم على مدار ال24ساعة لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وذلك لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.

ومتابعة بالوعات الأمطار باستمرار في جميع أنحاء المحافظة للتأكد من كفاءة عملها وسرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات.

وتم توجيه مسئولي الكهرباء بالتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية والتأكد من عزلها حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

مع التأكيد على ضرورة تعاون كافة الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الامطار والتي تشمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وغرفة العمليات بالمحافظة ، للتنسيق فيما بينهم اثناء فترة سقوط الأمطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني الإسماعيلية.