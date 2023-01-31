طقس شتوى مشمس فى محافظة بورسعيد.. صور

تشهد محافظة بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، طقس شتوى مشمس، وعلى الرغم من وجود رياح خفيفه باردة إلا أن أشعة الشمس تبعث الدفء في شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد.

وظهرت سماء محافظة بورسعيد صافية تماماً من أية غيوم، ولا تظهر حالياً أية فرصة لسقوط الأمطار على المحافظة، ومارس الأهالي كل الأنشطة التجارية بشكل طبيعي.

وشهدت محافظة بورسعيد، أمس الاثنين، سقوط غزير للأمطار، على كافة أحياء المحافظة، وتكاثرت السحب المنخفضة، وانخفصت درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، ستكون الأجواء شتوية، من انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس .

وقالت، إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحياناً علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، قد تغزر أحياناً علي مناطق من الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن سقوط الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة .

وأشارت إلى أنه من المتوقع وجود اضطراب في الملاحة البحرية ليلاً علي البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4.5 متر.