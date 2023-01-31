ضبط 3359 قضية تسول فى حملات أمنية على مستوى الجمهورية

قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، وقد أسفرت جهودها خلال شهر (يناير 2023) عن ضبط عدد (3359) قضية تسول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط 3359 قضية تسول فى حملات أمنية على مستوى الجمهوريةالثلاثاء، 31 يناير 2023 02:26 م
تسول - أرشيفية
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