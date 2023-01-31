ضبط 3359 قضية تسول فى حملات أمنية على مستوى الجمهورية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، وقد أسفرت جهودها خلال شهر (يناير 2023) عن ضبط عدد (3359) قضية تسول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.