اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 03:08 م
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ضبط 3359 قضية تسول فى حملات أمنية على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 02:26 م
ضبط 3359 قضية تسول فى حملات أمنية على مستوى الجمهورية تسول - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، وقد أسفرت جهودها خلال شهر (يناير 2023) عن ضبط عدد (3359) قضية تسول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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عقوبة التسول

حملات امنيه



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