النيابة تطلب التحريات بواقعة ضبط عصابة تستغل الأطفال فى التسول بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات عن واقعة ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص بينهم مسجل خطر يستغلون الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة بعد بعد ضبط المتهمين وبصحبتهم 6 أطفال يتم استخدامهم في التسول.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تنسيقاً وقطاع الأمن العام تكوين 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ومقيمين بمحافظة الجيزة تشكيل عصابى تخصص فى استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبصحبتهم 6 أطفال، وبسؤال الأطفال أقروا باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.