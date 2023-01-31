ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيـة حياله.



يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة)، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات)، وكذا إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدرت أفعال الغسل التى أجراها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.