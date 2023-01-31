اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:28 ص
ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة غسل أموال .. أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيـة حياله.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة)، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات)، وكذا إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدرت أفعال الغسل التى أجراها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


​غسل الاموال

وزارة الداخلية

جرائم غسل الاموال

الجريمة المنظمة



الموضوعات المتعلقة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 34 مليون جنيه

الأحد، 29 يناير 2023 03:55 م

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

الأربعاء، 25 يناير 2023 04:40 م

5 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتجارة المخدرات وغسيل الأموال.. أخفوا 30 مليون جنيه فى أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.. وجهات التحقيق تستجوب المتهمين وتواجههم بالتحريات.. ومصادر: القانون حدد عقوبة المشدد 7 سنوات

الخميس، 19 يناير 2023 09:30 م

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الأربعاء، 11 يناير 2023 11:09 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة