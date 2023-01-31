ضبط سيارة تبيع لحوما غير مطابقة للمواصفات فى المنزلة بالدقهلية

الدقهلية محمد الحبشى

تمكن المهندس السيد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية ، من ضبط سيارة لبيع اللحوم، وذلك أثناء تواجدها بالمدينة، وقبل بيعها كمية من اللحوم متغيرة الخواص للمواطنين، وذلك أثناء وجودها بميدان الجامع الكبير.

واستدعى رئيس المركز مسؤولي إدارات التموين، والطب البيطري، والبيئة، لفحص اللحوم والمواد الغذائية المعروضة بالسيارة، والتأكد من التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط

وبالفحص المبدئي من قبل الجهات المعنية تبين من خلال الفحص الظاهري تغير الخواص الطبيعية لها، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

تم التحفظ على السيارة وبداخلها 110 كجم لحوم متنوعة، لحين صدور قرار النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال البائع.

يذكر أن هذه الواقعه تعد الثانية في نفس المدينة، حيث تمكن رئيس مركز المنزلة من ضبط سيارة أخرى تبيع لحوما فاسدة بميدان الأعجام منذ أيام، وتم إعدام الكميات المضبوطة بعد قرار النيابة العامة، وذلك بحضور المحاسب محمد البدوي، نائب رئيس المركز، وإيهاب قورة، مدير إدارة تموين المنزلة، والدكتور سامي حموده، مدير إدارة الطب البيطري، والدكتورة هبه رحمو، من الطب البيطري، وإدارة البيئة والمتابعة برئاسة المركز.