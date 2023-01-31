اليوم السابع
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كشف ملابسات تداول فيديو لشخص يتعدى على آخر داخل سيارة فى الدقهلية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 02:32 م
كشف ملابسات تداول فيديو لشخص يتعدى على آخر داخل سيارة فى الدقهلية قوات أمن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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رصدت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن اصطحاب (3) أشخاص لمواطن داخل سيارة بمنطقة شربين بمحافظة الدقهلية، مصحوباً بتعليق "استغاثة.. تم اختطافى من أمام منزلى والتعدى علي وإكراهى على توقيع أوراق على بياض".
 
بالفحص وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد المعنى بمقطع الفيديو، وتبين أنه (عامل - مقيم بمركز شرطة شربين "له معلومات جنائية")، وبسؤاله أقر بأنه بتاريخ (11) الجارى قام (3) أشخاص من بينهم سيدة باصطحابه من أمام مسكنه لمسكن أحدهم بدائرة المركز، والتعدى عليه بالضرب "بدون إصابات"، وإجباره على توقيع عقود أراضى على بياض مقابل تنازل السيدة عن محضر سرقة محرر ضده.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لإجبار المذكور على إعادة المسروقات، وأفادوا بتخلصهم من العقود المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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