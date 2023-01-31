شعبة المواد الغذائية: الحكومة تبذل أقصى جهودها للسيطرة على أسعار السلع

كتب إسلام سعيد

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الحكومة تبذل أقصى جهودها للسيطرة على أسعار السلع الغذائية، وإعادة الانضباط للسوق المصري مرة أخرى، ورفع عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن المصري، خاصة محدودي الدخل.

وأضاف المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن استمرار الإفراج الجمركي التي تقوم به الدولة، سيؤدي إلى توفير السلع وخفض الأسعار، مشيرا إلى أن الجهود المشتركة مع الجهات المعنية للتأكد من الإعلان العادل لسعر كل سلعة، وكتابة الأسعار على عبوات السلع، مع تشديد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع، ساهم بشكل كبير في الاستقرار النسبي الذي تشهده الأسواق الفترة الحالية، وتوفير السلع الغذائية بشكل دائم وبأسعار تناسب الجميع.

وأكد المنوفي، أن القيادة السياسية، أعطت توجيهات للحكومة المصرية بالعمل أكثر على امتصاص أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية للأحداث العالمية على الاقتصاد المصري، ومنها تداعيات (انتشار كورونا، وموجة التضخم العالمي، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تدهور سلاسل الإمداد)، مشيرا إلى أن هذه التطورات خارجة عن إرادة مصر، وجاءت في ظل محاولات التعافي من تأثيرات أزمة كورونا، إلا أن الدولة المصرية استطاعت توفير السلع الضرورية للمواطنين، ومنع حدوث أزمات أو نقص في أي سلعة، مع توفير مخزون استراتيجي آمن من كل سلعة.