شعبة المخابز: ننسق مع وزارة التموين لتحديد سعر الخبز لغير حاملى البطاقات

كتب مدحت وهبة

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العام للمخابز، أنه جارى التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تحديد سعر الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية وبأسعار أقل من الخبز السياحي "الخبز الحر" وأن ذلك سيعمل حالة توازن فى الأسواق ويحد من غلاء أسعار الخبز السياحي ، حيث يستطيع المواطن من الحصول على كارت مسبق الدفع من مكاتب البريد لصرف الخبز من المخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين على توفير الخبز المدعم أيضا لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين ،حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش، كما تسعى الوزارة أيضا حاليا لتوفير الخبز البلدى للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية بسعر التكلفة وأقل من الخبر السياحى فى إطار حرص الوزارة على توفير خبز جيد وبسعر منخفض مقارنة بسعر الخبز السياحي "الحر" فى الأسواق".