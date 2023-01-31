سول يدعو أمريكا إلى الالتزام بالردع الفعال والقوي ضد تهديدات بيونجيانج

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دعا الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول"، إلى التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع الفعال والقوي لمواجهة التهديدات النووية المتزايدة لكوريا الشمالية.

وذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس يون بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء في سول، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الأمنية والردع الموسع ضد كوريا الشمالية.

وطالب "يون" بإجراء مشاورات بين سول وواشنطن للتوصل إلى نظام للردع الموسع الفعال والقوي الذي يمكنه إزالة قلق الشعب الكوري الجنوبي بشأن التهديدات النووية المتطورة لكوريا الشمالية، مشددا على ضرورة التدريبات المشتركة الفعالة بين اللبلدين في ضوء الأوضاع المتغيرة للدفاع عن شبه الجزيرة الكورية.