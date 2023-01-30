كوريا الجنوبية واليابان تجريان مشاورات بشأن قضية العمل القسري

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عقدت كوريا الجنوبية واليابان اليوم الاثنين، مشاورات دبلوماسية على مستوى العمل حول سبل تعويض الضحايا الكوريين للعمل القسري، بموجب أحكام عام 2018 الصادرة عن المحكمة العليا الكورية الجنوبية في سول.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن المديرة العامة لشؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "سيو مين-جونغ" التقت نظيرها الياباني "تاكيهيرو فوناكوشي" لإجراء مناقشات حول هذه القضية في الوزارة بسول.

وقال مسؤول بالوزارة "الوضع الحالي يحتاج إلى مشاورات شاملة"، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب اجتماعات بين المزيد من كبار المسؤولين للتوصل إلى حل مقبول للطرفين.

وأطلع المسؤولون الكوريون الجنوبيون نظراءهم اليابانيين على ردود الفعل السلبية، ودعوا إلى مشاركة اليابان في تعويض الضحايا.

وهذه ثاني جولة مناقشات مباشرة بين البلدين بعد أن طرحت سول رسميا فكرة استخدام مؤسسة عامة كورية جنوبية لتعويض الضحايا الكوريين الذين فازوا بدعاوى قضائية ضد شركتي "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة و"نيبون" للصلب، ولكن الضحايا والجماعات المدنية الداعمة لهم رفضوا الفكرة، ودعوا إلى اعتذار اليابان والمشاركة المباشرة للشركات اليابانية في عملية التعويض.