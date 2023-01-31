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سوريا.. فرض حظر شامل للتجول فى الرقة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:00 ص
سوريا.. فرض حظر شامل للتجول فى الرقة الجيش السورى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت لجنة الداخلية في "مجلس الرقة المدني" فرض حظر تجول شامل الثلاثاء في المدينة التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) منذ 2017.

وأصدرت اللجنة تعميما أعلنت فيه فرض حظر التجول، جاء فيه:

"بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصا منا على سلامة أهالينا. يفرض حظر كلي من الساعة السادسة صباحا حتى الثامنة مساء من يوم غد الثلاثاء المصادف 31/1/2023".

وذكرت وكالة أنباء "هاوار" العاملة في مناطق سيطرة "قسد"، أن فرض الحظر يأتي "وسط استمرار قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية المرأة، وقوى الأمن الداخلي، بملاحقة خلايا مرتزقة داعش في المدينة في إطار حملة "الانتقام لشهداء الرقة".

 

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