سماع أقوال أفراد عائلة لقى 5 منها مصرعهم فى تفحم سيارة بطريق الواحات

كتب بهجت أبو ضيف

استدعى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أفرادا من عائلة الأسرة المكونة من 5 أشخاص، الذين لقوا مصرعهم في حادث اشتعال حريق بسيارة ملاكي يستقلونها، بطريق الواحات صباح اليوم الثلاثاء، للاستماع لأقوالهم، وكشف ملابسات الحادث، تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بدفنهم.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة للسيارة، وبيان سبب اشتعال الحريق وتفحمها.

وتبين من خلال المعاينة تفحم السيارة بالكامل، كما تم إجراء معاينة لمكان الحادث، وإزالة آثاره، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

شهد طريق الواحات البحرية بالجيزة حادثا مأساويا صباح اليوم الثلاثاء، حيث لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مكونة من والدين، و3 من أبنائهم مصرعهم، بينما أصيب إبن آخر، نتيجة اشتعال النار بسيارة ملاكي يستقلونها، وتم السيطرة على حريق السيارة، ونقل الجثث إلى ثلاجة المستشفى العام.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكي، بطريق الواحات البحرية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق.

أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة آخر، وهم قائد السيارة يبلغ من العمر 50 عاما، وزوجته 46 سنة، وابنهما 16 سنة، وإبنة 13 سنة، وإبنة أخرى تبلغ من العمر سنة وشهرين، بينما أصيب إبن آخر يبلغ من العمر 18 سنة.

تم نقل الضحايا إلى مستشفى الواحات البحرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.