سكرتير عام الأقصر يستمع لشكاوى المواطنين بفعاليات اليوم المفتوح.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، وذلك بحضور محمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف محافظ الاقصر، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة ، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

وكان قد أعلن محمود فاروق مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر، أن الادارة تلقت خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022 العام الماضي، عدد 28474 شكوى وتم التعامل معها لخدمة المواطنين وتلبية إحتياجاتهم، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بالمواطنين والعمل على تلبية طلباتهم.

وأضاف مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن شكاوى مجلس الوزراء بلغت 13877 شكوى، وشكاوي وزارة التنمية المحلية 12383 شكوى، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بلغت 1698 شكوى ، وشكاوى اليوم المفتوح تقدر بـ516 شكوى، موضحاً أن الأقصر من المحافظات المتميزة التى حققت إنجاز متميز ومعدل أداء عالى وتحقق سرعة إستجابة فى الرد على الشكاوى وحلها.



حضور فعاليات اليوم المفتوح بقاعة محافظة الأقصر



سكرتير عام الأقصر يستمع لشكاوى المواطنين بفعاليات اليوم المفتوح



لقاء مناقشة لشكاوى المواطنين بفعاليات اليوم المفتوح









