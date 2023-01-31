رفع 1472 طن قمامة وأتربة وتراكمات من الشوارع والميادين بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ حملات مكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المدينة من خلال معدات وعمال قطاعات نظافة الأحياء بمدينة الأقصر، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الإهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

وخرجت تلك الحملات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وفرقة التدخل السريع بالمحافظة، وأسفرت عن رفع 966 طن قمامة، و506 طن أتربة وتراكمات المخلفات والمواد الصلبة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وذلك خلال حملات يومية مكثفة لرفع كفاءة مستوى النظافة من خلال المرور على جميع القطاعات بكافة الأحياء، وذلك خلال فترة أعمال الأسبوع الماضي للظهور بالمظهر اللائق وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

فيما تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بمعاونة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، أعمال النظافة اليومية على مستوى المدينة مروراً بالشوارع الرئيسية وكذلك الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الإهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

وخرجت تلك الحملات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وفرقة التدخل السريع بالمحافظة وحملة المعدات، ففي حملة نظافة مكبرة بالوردية الصباحية بنطاق حي المطار، تم تشغيل القلاب الخفيف لرفع القمامة وتفريغ حاويات طريق الزناقطة العمومي وطريق المطار والعوابد وأبو حسونة ونجع الترعة الشرقي والغربي، وجاري إستكمال الأعمال، أما في منطقة جنوب بالوردية المسائية، تم تمشيط مناطق مرحبا والكورنيش وخالد بن الوليد والجولي فيل، كما قامت القلابات لرفع قمامة عموميات ودواخل شوارع حي جنوب، وجارى كذلك استكمال الأعمال.



جانب من حملات النظافة بالأقصر



حملات النظافة بشوارع الأقصر



رفع 966 طن قمامة و506 طن أتربة وتراكمات من الشوارع بالأقصر



رفع أتربة وتراكمات من الشوارع والميادين والطرق بالأقصر



