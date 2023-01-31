وأكد السديس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - تضاعف الخدمات خلال شهر رمضان المبارك، وتقديم كل الخدمات وتذليل الصعوبات التي تواجه قاصدي المسجد الحرام، والمسجد النبوي.