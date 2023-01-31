اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية: رسالة دار الثقافة تقديم فكر مستنير يخدم المجتمع

الثلاثاء، 31 يناير 2023 03:27 م
رئيس الطائفة الإنجيلية: رسالة دار الثقافة تقديم فكر مستنير يخدم المجتمع دار ثقافة
كتب: محمد الأحمدى

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تشارك دار الثقافة، التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقد من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بإصدارات هامة في عدة مجالات؛ المجتمعي والنفسي واللاهوتي والكتابى.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية "إن الهيئة حريصة على المشاركة في هذه المناسبة الثقافية من خلال دار الثقافة بمجموعة إصدارات تهدف إلى خدمةالمجتمع"، مؤكدًا "أن الرسالة الأساسية لدار الثقافة تتمثل في تقديم فكر مستنير وبناء الوعي"، مضيفًا "أن دار الثقافة حرصت خلال هذا العام على نشر عدة إصدارات حول خدمة المجتمع والدور المجتمعي للكنيسة، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية، وتخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى"، مشيرًا إلى "أن إقامة المعرض رسالة قوية بأن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ثقافة القراءة والاطلاع والبناء المعرفى".

وقالت أماني لطيف، مدير دار الثقافة "إن دار الثقافة حرصت هذا العام على اختيار مجموعة من الكتب الهامة التي تعالج قضايا مجتمعية معاصرة، خاصة في عام المجتمع المدني، من خلال إصدارات مثل: التنمية من الإحسان إلى مجتمع المتانة والمرونة، للدكتور القس أندريه زكي، وكتاب "إلهي لماذا تركتنى".

وأضافت "أن دار الثقافة اهتمت أيضًا بالكتب العامة التي تهم كل الدارسين والباحثين والقراء في الأديان، ومن أهمها "نظرة عامة على تاريخ المسيحية في مصر"، للدكتور القس مايكل باركر، و"المسيحية والحضارة العربية" للأب الدكتور جورج شحاتة قنواتي"، وتابعت "أن الدار أيضًا اهتمت هذا العام بإصدار كتاب للأطفال، وعدة كتب لاهوتية هامة مثل عقيدة الإفخارستيا للقس سهيل سعود، وعقيدة الاختيار للقس بخيت متى، وهي إصدارات هامة للباحثين في اللاهوت والعقيدة".

دار الثقافة
دار الثقافة
 
 
الحضور فى دار الثقافة
الحضور فى دار الثقافة

 


الطائفه الانجيليه

معرض القاهره الدولى للكتاب

الهيئه القبطيه الانجيليه

دار ثقافه



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