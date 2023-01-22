وكالات

ووصف رئيس الوزراء ما حدث بأنه عمل "غير محترم"، على الرغم من إقراره بأنه لا ينتهك القانون.

كتب رئيس الوزراء على تويتر: "حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون مناسبا"، معربا عن تعاطفه مع المسلمين الذين أساءهم ما حدث فى ستوكهولم.

وكان حرق المصحف في العاصمة السويدية، أثار ضجة كبيرة، حيث انهالت الإدانات العربية والدولية للموقف المشين الذي ارتكبه متطرف سويدي.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم، في تصرف مشين يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم.