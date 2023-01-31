خاص للمتقدمين لوظائف الأوقاف.. اعرف كيفية سداد إيصال الإيداع البنكى

كتب على عبد الرحمن

مع إعلان وزارة الأوقاف، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن مسابقة جديدة للتعاقد مع 1000 إمام و1000 عامل، يبحث الكثير من المهتمين للتقدم لشغل وظائف الأئمة ووظائف العمال عن كيفي سداد إيصال الإيداع البنكى الذى أعلن عنه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ضمن المستندات المطلوبة لشغل وظائف الأئمة والعمال

وكشف موقع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه يجب سداد مبلغ مقداره 24 جنيها لا غير لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: "البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة"، والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز رقم "9/450/781200 حـــ"، حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تفاصيل إطلاق مسابقة جديدة للتعاقد مع 1000 إمام و1000 عامل، والتقدم لها إلكترونيًا على بوابة الوظائف الحكومية، مؤكدة أن التقدم عبر الرابط المحدد لذلك على بوابة الوظائف الحكومية، وهي الجهة الوحيدة التي يتم التقدم من خلالها.



وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يتم التقدم في مسابقة إمام وخطيب ومدرس (تعاقد) اضغط على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=4MMiN/06y/CNnnrMGOpFSw==



وللتقدم في مسابقة عامل مسجد (تعاقد) اضغط على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=nrNFfWGkPuY6ANnpbiZORQ==

وأوضحت الوزارة شروط وتفاصيل التقدم لمسابقة إمام وخطيب ومدرس (تعاقد)، حيث يختص شاغل الوظيفة بإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية، لافتة إلى أن المهارات الأساسية المطلوبة هي أن يشرف على كافة الأنشطة التي تؤدى بالمسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم ، وأن يكون ملتزم بأخلاقيات العمل و السلوك القويم.

ولفتت وزارة الأوقاف إلى أن شروط المتقدمين لشغل وظيفة إمام هي: "يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا، حاصل مؤهل عال أزهري، وألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد)، وأن يرفق المستندات المطلوبة وهى: "الصورة الشخصية، الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثاني سارية، المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد، إيصال الإيداع البنكي، الموقف من الخدمة العسكرية، شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).

وشددت وزارة الأوقاف، على أن يتم التقديم إلكترونياً عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية ، اعتباراً من 18/2/2023 حتى 4/3/2023، مع ضرروة الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

وحول شروط التقدم لمسابقة عامل مسجد (تعاقد) بجميع محافظات الجمهورية، أوضحت الوزارة أن مهام العامل تتضمن المحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة ضماناً لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتواءم مع المظهر الحضاري وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة في مجال نشر الدعوة الإسلامية، مع ضرروة أن يتحلى بالمهارت الأساسية وهى الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل، والمهارات الفنية وهى الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم.

وأوضحت وزارة الأوقاف شروط المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد، على النحو التالى: "يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام، أن يكون حاصل على مؤهل أقل من المتوسط -إعدادية عامة، ومؤهل اقل من المتوسط -إعدادية أزهرية، وأن يرفق بالمستندات المطلوبة الصورة الشخصية، الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثاني سارية، شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، المؤهل الدراسي،و إيصال الإيداع البنكي، الموقف من الخدمة العسكرية، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).

وأكدت وزارة الأوقاف، أن العدد المطلوب: 1000 عامل، ويتم التقديم إلكترونياً عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية، اعتباراً من 15/3/2023 حتى 30/3/2023، مع ضرروة الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.