حبس متهم بالنصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج 4 أيام

كتب عبد الله محمود - كريم صبحى

أمرت النيابة العامة بحبس متهم أجنبى الجنسية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج في مطار القاهرة، وكلفت بإرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، نجحت في إلقاء القبض علي أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدي الدول، وذلك بتهمة النصب على راغبى السفر للعمل بالخارج بموجب تأشيرات مزورة حال عودته من خارج البلاد بمطار القاهرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تلقت بلاغا من 3 أشخاص "اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول" بتعرضهم للاحتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل صاحب شركة سفريات "يحمل جنسية إحدى الدول"، وذلك بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج بموجب تأشيرات تجارية إلى إحدى الدول، وحال وصولهم للدولة المشار إليها قامت السلطات بإعادتهم للبلاد لعدم صحة تلك التأشيرات.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على راغبى السـفر للعمل بالخارج مـن خـلال تسـفيرهم للخارج بموجب تأشيرات تجارية عقب إيهامهم بقدرته على تسفيرهم بموجب تأشيرات عمل "على خلاف الحقيقة"، ومــن خلال ذلك النشاط تمكن من إصدار تأشيرات تجارية للمجنى عليهم نظير حصوله على مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، تم ضبط المتهم خلال عودته للبلاد من إحدى الدول، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.