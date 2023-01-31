حادث مأساوى فى السعودية.. حريق ينهى حياة 3 أطفال و4 بالغين

كتب: أحمد جمعة

لقي 7 أفراد، بينهم 3 أطفال، مصرعهم في بيت واحد، في حين أصيب شخص ثامن، إثر حريق نشب فجر الثلاثاء فى إحدى غرف المنزل الواقع فى محافظة القريات شمال السعودية، وأوضح المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحى، أن بلاغا ورد من الدوريات الأمنية بمحافظة القريات عند الساعة 04:54 من فجر اليوم، يفيد بتصاعد أدخنة ونيران من منزل مكون من دور أرضي بحى التسهيلات، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، واقتحام المنزل وإخماد الحريق.

وأضاف المتحدث باسم مديرية الدفاع الأمني السعودية في الجوف أنه "تم العثور على أربع حالات في حالة حرجة تم نقلهم للمستشفى، توفي منهم ثلاث حالات، كما تم العثور على 3 أطفال متوفين في إحدى الغرف وجثة أخرى لرجل".

وأشار النقيب الضويحي إلى أنه من خلال المعاينة الأولية للحادث تبين أن الحريق نشب داخل غرفة مساحتها 4*5 متر مربع تقريباً داخل منزل مكون من دور أرضي، مضيفاً أن هذه الغرفة تستخدم لنوم الأطفال، وقد عُثر بداخلها على جثث الأطفال.

وقدم النقيب الضويحي تعازيه لذوي المتوفين، كما أعرب عن أسفه لحدوث مثل هذه الحوادث، وجدد الدعوة والتأكيد على ضرورة تركيب كواشف الدخان في المنازل.