جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 34 مليون جنيه تربحها من تجارة العملة

كتبت أمنية الموجى

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع و غسل الأموال ، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.

وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 34 مليون جنية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بالقاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق قيامه (بشراء العقارات السكنية – تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما ضُبط بحوزته (11,160 مليون جنيه) حصيلة نشاطه الإجرامى، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه بمبلغ (34 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.