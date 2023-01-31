تقرير سويسرى: عدد قليل للغاية من شركات أوروبا وG7 انسحبت تماما من روسيا

كتبت ريم عبد الحميد

بعد غزو روسيا لأوكرانيا فى فبراير 2022، أعلنت الشركات فى دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى عن خطط لوقف عملياتها فى روسيا. لكن بنهاية العام، كان عدد قليل للغاية من تلك الشركات قد نفذ وعوده، وفقا لبحث جديد أجرته جامعة سانت جالن السويسرية، ونشرته قناة CNBC الأمريكية.

وأوضحت القناة أن التقرير الذى نشر فى وقت سابق هذا الشهر وثق إجمالى 2405 فرع مملوك لـ 1404 من شركات الاتحاد الأوروبى ودول السبع لا يزالوا نشطين فى روسيا فى وقت التوغل العسكرى الأول فى أوكرانيا.

وبحلول نوفمبر 2022، قام أقل من 9% من تلك الشركات بتصفية شركة فرعية واحدة على الأقل فى روسيا، ولاحظ فريق البحث أن معدلات سحب الاستثمارات لم تتغير تقريبا خلال الربع الأخير من عام 2022.

وكتب البروفيسوران سيمون إيفينت ونيمولو بيسانى إن عمليات الخروج المؤكد لشركات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى تمثل 6.5% من إجمالى الأرباح قبل الضرائب، من بين جميع الشركات الأوروبية والتابعة لمجموعة السبع التى لديها عمليات تجارية فى روسيا، و8.6% من الأصول الثابتة الملموسة، و8.6% من اجمالى الأصول ، 10.4% من عائدات التشغيل، و15.3% من إجمالى الموظفين.

وتعنى هذه النتائج أنه فى المتوسط، تميل الشركات الخارجة إلى تحقيق ربح أقل وقوى عاملة أكبر من الشركات التى لا تزال فى روسيا. وأشار إيفينت وبيزانى إلى أنه تم تأكيد خروج عدد أكبر من الشركات الأمريكية من روسيا مقارنة بتلك الموجودة فى الاتحاد الأوروبى واليابان. لكن التقرير وجد أن أقل من 18% من الفروع الأمريكية فى روسيا قد انسحبت بالكامل بنهاية 2022، مقارنة بـ 15% من الشركات اليابانية و8.3% فقط من شركات الاتحاد الأوروبى.