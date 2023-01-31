تقديم الرعاية الصحية لـ1084 شخصا بقافلة طبية لجامعة طنطا بزفتى ضمن "حياة كريمة"

الغربية مصطفى عادل

نظمت جامعة طنطا اليوم الثلاثاء، قافلة طبية شاملة إلى قرية فرسيس مركز زفتى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1084 حالة من خلال 13 عيادة، حيث تم فحص 83 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 112 في عيادة طب الأطفال، و114 بجراحة العظام، و101 بعيادة الأمراض الجلدية، و104 بأمراض الباطنة، و 76 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 116 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 32 بعيادة الجراحة العامة، و 76 بعيادة الأمراض الصدرية ، و 24 بالنفسية والعصبية، 138 بعيادة طب وجراحة العيون ، و32 بعيادة القلب والأوعية الدموية و76 بعيادة تنظيم الأسرة، كما تم تحويل 86 حالة بواقع 8 جراحة المخ والاعصاب، 2أطفال، 6 عظام، 3 جلدية،7 باطنة ، 9المسالك البولية ، 14 أنف وأذن وحنجرة ، 6 جراحة عامة، 4 الصدر، 1 نفسية وعصبية ، 4 قلب وأوعية دموية، 22 طب وجراحة عيون.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 40 مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

شارك بالقافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.