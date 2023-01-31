"حاسبات طنطا" تحصل على اعتماد الآيزو فى إدارة المنظمات التعليمية وإدارة الجودة

الغربيـــة - عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، عن حصول كلية الحاسبات والمعلومات، على شهادتي الأيزو "2018: 21001" و"الآيزو 9001: 2015" في الإدارة وجودة التعليم كسادس كلية بجامعة طنطا تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أن حصول كلية الحاسبات والمعلومات على شهادتى الآيزو بعد استيفاء كافة المعايير الدولية يأتى تأكيداً لاستراتيجة الجامعة التى تضع على رأس أولوياتها الالتزام بتطبيق كافة المعايير الدولية فى الإدارة وجودة التعليم، وتطوير الخدمات التعليمية التى تقدم للطلاب، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، دعماً لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

شهدت الكلية اليوم حضور فريق من المؤسسة المانحة لشهادتي الآيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»، ضم الوفد الدكتورة منال عبدالمنعم درويش والمهندس ممدوح فتحي السيد والدكتور محمد أمين، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نانسى الحفناوى عميد الكلية، والدكتورة أمنية البربري مدير وحدة الجودة، والدكتورة عايدة نائب مدير وحدة الجودة، و الدكتور أسامة غنيم مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات، و محمد عمار امين الكلية والدكتورة دينا عبد الهادى مدير المركز الرئيسي للآداء المؤسسي، والدكتورة صباح شرشو مدير ومركز ضمان الجودة، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وتم إجراء عمليات المراجعة الخارجية لإدارة الكلية، والقطاعات الرئيسية و القطاعات المساعدة وتشمل قطاعات عميد الكلية، والتعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقطاع أمين عام الكلية، ومركز ضمان الجودة بالكلية، ورعاية الشباب والإدارة الهندسية، والذي أوصي بمنح كلية الحاسبات والمعلومات الشهادة الدولية الآيزو «2018: 21001» و «الآيزو 9001: 2015».

من جانبها قدمت الدكتورة نانسى الحفناوى عميدة الكلية التهنئة لجميع العاملين بالكلية، للحصول على شهادتي الآيزو، مثنية على جهود جميع العاملين بالكلية طوال الفترة الماضية فى استيفاء كافة معايير الشهادة الدولية، وتأهيل الكلية للحصول على الشهادتين.