تفاصيل مصرع وإصابة 3 طلاب بكلية الطب فى حادث تصادم بالشرقية

شهدت مدينة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية، فجر اليوم الثلاثاء، حادث تصادم وقع بالقرب من كشك الغزالي أمام مدخل فاقوس، بين سيارة جامبو وسيارة ملاكي كان يستقلها 3 طلاب بكلية الطب، ما أسفر عن مصرع سائق السيارة الجامبو وطالبين، فيما أصيب الطالب الثالث بكسر بقاع الجمجمة وحالته خطيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة بوقوع حادث بمدخل مدينة فاقوس.

انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة فاقوس لموقع الحادث وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وسيارة ملاكي وتهشم السيارتين على مستقليهما ما أسفر عن مصرع كلاً من: أحمد رشدي عبدالعال، 18 عامًا، طالب بكلية الطب، وباسل محمد رضوان، 18 عامًا، طالب بكلية الطب، ومحمد طارق فوزي، 30 عامًا، سائق السيارة الجامبو، مقيم قرية أم رمادة التابعة لمركز شرطة الزقازيق، وإصابة أحمد محمد حسين سليمان سرايا، طالب بكلية الطب، بكسر بقاع الجمجمة وجرى نقله للعناية المركزة بمستشفى فاقوس في حالة خطيرة.

تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى فاقوس المركزي، بعد استخراجهم بواسطة رجال الدفاع المدني التابع للحماية المدنية، والتحفظ عليهم تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.