تعرف على برنامج لوجوس لتدريب الآباء الكهنة والخدام فى الكنيسة

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر برنامج لوجوس للقيادة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برنامجا لتدريب الآباء الكهنة والخدام تدريباً عملياً للقيادة الروحية، بهدف إعداد قاعدة من الآباء والخدام المدربين على مهارات وتخصصات متعددة؛ لخدمة احتياجات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مثل ملتقيات لوجوس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل وخارج مصر، وتمثيل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في فعالياتها الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الخدمات الكنسية القائمة.

وذكر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن البرنامج يهدف لأن يكون للكنيسة قادة لهم الفكر الواحد والقلب الواحد والروح الواحدة ويساعد البرنامج كل مشترك علي اكتشاف قدراته وإمكانياته لتوظيفها بالشكل الأمثل، هذا بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المشاركين أن يكونوا قادة روحيين قادرين أن يعدوا للكنيسة صف ثانٍ من القادة القادرين على تحمل المسؤولية.

ويمتد البرنامج لمدة 4 أشهر، وتم إطلاقه في ملتقي بمركز لوجوس البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يليه العمل على مشروعات عملية لخدمة احتياجات الكنيسة القبطية مع المتابعة المستمرة والمقابلات الدورية.

وتستهدف النسخة الأولى من برنامج لوجوس للقيادة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25-35 سنة الحاصلين على شهادة البكالوريوس –أو ما يماثله– على الأقل، من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة وبني سويف كمرحلة أولى من البرنامج. وسيتم التواصل مع المتقدمين في حالة القبول أو عدمه لتوضيح الخطوة القادمة من البرنامج.

وشهدت العديد من الكنائس الأرثوذكسية في محافظات مصر المختلفة، قداسات عيد الغطاس المجيد، وكانت البداية بطقس اللقان تشبها لمعمودية السيد المسيح على نهر الأردن، فيما ترأس قداسة البابا القداس في مقره بكينج مريوط في الإسكندرية.

البابا تواضروس

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد في مقره ببيت الكرمة بكينج مريوط، الإسكندرية.

وذكر القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة، في بيان له، أن قداسة البابا ألقى عظة القداس، والتى حملت عنوان "المسيح المفرح".

ويأتى ذلك فى إطار استمرار قداسة البابا فى فترة الراحة الموصى بها من قبل الأطباء، إثر حالة الإجهاد التى تعرض لها مطلع الشهر الجارى.

وشارك فى الصلوات من أحبار الكنيسة، صاحبا النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات.