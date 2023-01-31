بعد مرور 3 أيام.. انتشال جثة شاب فى حادث سقوط سيارة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة المنيا، من إنتشال جثة شاب أحد ضحايا حادث إنقلاب سيارة ملاكى بترعة الابراهيمية فى مطاى قبل 3 أيام.

حيث تمكنت فرق الإنقاذ من إنتشال جثمان زياد محمد اسماعيل ، 20 سنة، أحد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية في مطاي قبل 3أيام من مجري الإبراهيمية أمام قرية الشيخ زياد بمركز مغاغة صلاح اليوم.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، تلقت إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية علي طريق مصر- أسوان الزراعي بمدخل مركز مطاي وأسفر الحادث عن مصرع شخصين.

وأفادت التحريات الأولية بانقلاب سيارة ملاكى بالترعة الإبراهيمة بمدخل مركز مطاي، نتيجة السرعة الزائدة، وكانت تقل 4 شباب في العقد الثاني من عمرهم واسفر الحادث عن مصرع شخصين وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفي مطاي العام تحت تصرفات النيابة العامة وكانت فرق الانقاذ تقوم بعملية البحث عن جثمان الشاب الثالث.