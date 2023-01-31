ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية لقطات حية للطائرة التى تقل بابا الفاتيكان أثناء إقلاعها من المطار.

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يشار إلى أن هذه الزيارة كان مقرر لها أن تتم في يوليو عام 2022 لكن تم تأجيلها، وفقا للفاتيكان بسبب ألم في ركبة البابا البالغ من العمر الآن 86 عاما، وهي الأولى للبابا في البلاد منذ يوحنا بولس الثاني قبل 37 عاما.