اليوم السابع
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انقطاع مياه الشرب غدًا عن القنطرة شرق بالإسماعيلية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 09:22 م
انقطاع مياه الشرب غدًا عن القنطرة شرق بالإسماعيلية اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية الموحدة
كتب - السيد فلاح

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أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، انقطاع مياه الشرب في الثامنة من صباح غدًا الأربعاء بمدينة القنطرة شرق، "القنطرة شرق الجديدة - شرق التفريعة"، بسبب تغيير محبس مياه قطر 500 مم وحتى انتهاء الإصلاح.

وأهاب الشبكة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية، المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه.

وأوضحت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، أنها تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين.

 

 


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