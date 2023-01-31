انقطاع المياه عن عدة مناطق بـ"وسط البلد" بسبب كسر ماسورة بشارع السبتية

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 800 مم بشارع السبتية، بمنطقة بولاق أبو العلا، الأمر الذى ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (وسط المدينة – منطقة جاردن سيتى – بعض مناطق روض الفرج وبولاق ابو العلا).

ودفعت الشركة بكافة امكانياتها من المعدات والمهندسين والفنيين والعمال لسرعة العمل على الانتهاء من الإصلاح، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب والدفع بها للمناطق المتأثرة من انقطاع المياه لحين إصلاح الكسر وعودة المياه.

وأكدت شركة مياه الشرب أنه يمكنها تلقي أى شكاوى أو طلبات سيارات مياه الاتصال علي رقم 125 أو على خدمة الواتس اب علي رقم 01206665125 .

وكان قطاع الدعم الفنى بشركة مياه الشرب بالقاهرة، نفذ زيارات ميدانية مفاجئة ومعاينات فنية واختبارات قياسية بكافة محطات إنتاج المياه والروافع التابعة للشركة طبقا لخطة عمل محددة، وذلك فى إطار توجيهات المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة ، بضرورة استدامة خدمات مياه الشرب على مدار الساعة لتلبية احتياجات عملاء الشركة.

وقدمت الشركة الدعم الفني للمشاريع القومية من خلال تكليف قطاع الدعم الفني متمثلا في الإدارة العامة لتقليل الفاقد والقياسات بأعمال الاختبار والكشف عن التسرب وأعمال القياسات مع الإستعانة بالتحاليل المعملية لبعض الشكاوى الواردة للشركة من جهات خارجية.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى على ضرورة الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية بجميع المواقع ، واصدر تعليماته لجميع القائمين على تنفيذ خطط المراجعة الفنية بضرورة استكمال خطط اعمال المراجعات ، مع ضرورة الإلتزام بمراعاة معايير السلامة والصحة المهنية بكافة المواقع وكذلك تطبيق اعلى معايير الجودة فى مراحل انتاج و توزيع المياه.